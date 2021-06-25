شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل ملك البوب مايكل جاكسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيل وفاة أيقونة الموسيقى وملك البوب مايكل جاكسون، الذى رحل عن عالمنا يوم 25 يونيو 2009، و مازالت أغانية عالقة بأذهان كل عشاق الموسيقى والغناء من مختلف الأعمار حتى وقتنا هذا.

أول مغني أفريقي الأصل تظهر فيديوهات أغانيه على قناة MTV تاركاً الباب خلفه مفتوح لجميع المطربين أصحاب البشرة السمراء ، ويذكر أن شعار القناة قد تغير في الثمانينات بصورة لمايكل جاكسون، 13 جائزة حصل عليها من مسابقة جرامي بالإضافة لجائزة جرامي الأسطورة وجائزة جرامي لإنجاز العمر

13 أغنية من أغانيه تصدرت المرتبة الأولى في الولايات المتحدة محققا نسب مبيعات تخطت المليار تسجيل حول العالم.

26 جائزة موسيقية من الولايات المتحدة الامريكية منها جائزة "فنان الثمانينات" و"فنان القرن".، في عام 1984 دخل جاكسون موسوعة جينيس كأكثر ألبوم مبيعاً بالتاريخ بما يقارب الـ 104 مليون نسخة "وعام 1991 باع ألبومه " Dangerous " 38 مليون نسخة 500 مليون مشاهد حول العالم شاهد أغنية Black Or White وهي أعلى نسبة مشاهدة لكليب بالتاريخ

وتوفى مغنى البوب الأمريكى الأشهر فى العالم مايكل جاكسون عن عمر ناهز 50 عامًا، نتيجة تناوله "البروبوفول"، بحسب بعض التقارير الطبية، وأحدثت وفاته جدلا أيضا وكانت تمت تبرئة جاكسون فى عام 2005 من اتهامات بالتحرش الجنسى بصبى عمره 13 عاما، وفى عام 1994 قام بتسوية دعوى مدنية اتهم فيها بالاعتداء الجنسى على صبى آخر عمره 13 عاما أيضا.

مايكل جاكسون