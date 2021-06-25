فيديو.. رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم في مهرجان أسوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتذرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن عدم المشاركة في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان لسينما المرأة الذي أقيم الخميس.

ووجهت دنيا سمير غانم رسالة اعتذار مصورة لإدارة المهرجان، بسبب الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، ووفاة والدها الفنان سمير غانم وقالت في رسالتها: "أعتذر لعدم حضوري أنا موجودة جنب ماما طول الوقت.. ومقدرتش أكون معاكوا، شكرا لكل حد دعمنا حتى ولو بالدعاء".

كانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة انطلقت الخميس، تحت عنوان "دورة النيل" وشارك في حفل الافتتاح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، وعدد كبير من نجوم الفن منهم باسم سمرة وأحمد وفيق وصبرى فواز وإلهام شاهين وهنا شيحة وسلوى محمد علي وشريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والإعلامية بوسى شلبى، والفنانة الاستعراضية دينا، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج والمنتج شريف مندور.

وأقيم حفل الافتتاح في مسرح مكشوف على ضفاف النيل وسط إجراءات احترازية كبيرة، لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا.



