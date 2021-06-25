صورة.. فيروز تظهر مع ابنتها ريما رحباني في أحدث إطلالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الكاتبة والمخرجة ريما الرحباني، ابنة المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز صورة جديدة تجمعهما سويا عبر حسابها على فيسبوك.

وأرفقت رحباني الصورة بتعليق قائلة:" سيلفي والماضي خلفي".

وانهالت التعليقات من جانب المتابعين، والتي جاءت بين الإشادة بالمسيرة الفنية لـ"فيروز" والدعاء لها بدوام الصحة والعافية.

ولدت نهاد رزق وديع الشهيرة باسم فيروز في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1935، وبدأت مسيرتها الفنية في عمر الـ6 سنوات، إذ انضمت لكورال الإذاعة اللبنانية وعندما سمع صوتها حليم الرومي أطلق عليها فيروز.





قدمت "جارة القمر" مع زوجها عاصي الرحباني وشقيقه منصور ما يقرب من 800 أوبريت غنائي، ويضم سجلها الفني 3 أفلام سينمائية هي"بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس"، و16 مسرحية غنائية و43 "ألبوم" أبرزها "شط إسكندرية، كيف كانت، قصائد، تراتيل الميلاد، يسعد صباحك، ببالي، إية في أمل"

ومن المعروف عن "جارة القمر" ابتعادها عن الإطلالات الإعلامية أو التعليق على الأحداث السياسية.