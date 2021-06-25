شكرا لقرائتكم خبر عن كاريوكا اشترت شقة مخصوص لجمع التحف وفوزى يشكو من هواية مديحة يسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل إنسان هواية يحب أن يمارسها فى أوقات فراغه أو أشياء يحب اقتنائها وجمعها، وكان عدد كبير من نجوم الزمن الجميل لديهم هوايات تتميز بالغرابة أحياناً ، ومنهم من كان يحب أقتناء أشياء معينة والاحتفاظ بها.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1954 نشرت المجلة موضوعاً عن هوايات النجوم التى تكلفهم مبالغ كبيرة ، وكان بعض هذه الهوايات غريباً ، ورغم ذلك كان كل منهم يحزن إذا فقد أى من هذه الأشياء التى يقتنيها ويهتم بها.

وكانت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا تهوى جمع اللوحات والتحف الأثرية، وحرصت كلما سافرت إلى أوربا على شراء مجموعة منها ونقلها إلى مصر، لدرجة أنها اضطرت فى فترة من الفترات إلى شراء شقة جديدة وأثثتها من جديد لتلائم ما جمعته من تحف ولوحات، كما كلفت أحد الخبراء لكتابة تقرير مطول عن التحف واللوحات التى جمعتها كدراسة تستعين بها وتقدمها لكل من يزورها ويسأل عن هذه التحف ليعرف كل منهم تاريخ كل لوحة أو تابلوه.

وذكرت الكواكب أن الفنان الكبير محمد فوزى كان يشكو فترة زواجه من سمراء النيل مديحة يسرى من هوايتها وحبها للوحات الفنية، حيث كانت الفنانة الكبيرة تحرص على شراء اللوحات من كبار الفنانين الفرنسيين وتنقلها إلى مصر واستأجرت لها مكاناً خاصاً لتضعها فيه حتى يكتمل بناء فيلتها بالهرم، كما كانت مديحة يسرى ترسم بنفسها تابلوهات خاصة ، وكانت هذه الهواية تكلف سمراء النيل أموال طائلة ، وكان هذا سر شكوى فوزى من هواية زوجته.