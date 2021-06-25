شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن مهرجان أسوان لسينما المرأة: شاركت فى ميلاده وبعتبره زى ابنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّرت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين عن حبها وسعادتها بالتكريم من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، لأنها تعتبره ابنها الذى شاركت فى ميلاده، وأعربت عن فخرها بما يقدمه المهرجان كل عام ونجاحه فى الوصول للمجتمع المصرى، وتوجهت بالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسى والدكتورة فايزة الخرافى والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والنجمة دنيا سمير غانم، وأكدت أنها فخورة بتكريمها فى محافظة أسوان التى نتباهى بحضارتها وبشعبها أمام كل دول العالم وطالبت بأن نعمل بجد لتصل الحضارة المصرية العظيمة .

وتوجهت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على موكب المومياوات الملكية العظيم، مؤكدة أنه مع نهاية العام سنشهد افتتاح المتحف الكبير، وختمت كلمتها قائلة: "تحيا مصر وتحيا السينما وأهل أسوان الكرام".

وانتهى حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

‎وقدم حفل الافتتاح المذيعة آية الغريانى التى سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وقام بالإخراج المسرحى للحفل هشام عطوة، فيما تولى المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيونى على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.