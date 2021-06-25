شكرا لقرائتكم خبر عن 142 مليون دولار لـ فيلم الرعب The Conjuring: The Devil Made Me Do It والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuring، الذى طرح تحت اسم The Conjuring: The Devil Made Me Do It، إلى 142 مليونا و 660 ألف دولار بدور العرض حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 4 يونيو الجارى، بعدد من دور العرض المختلفة ببعض من دول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 53 مليونا و 460 ألف دولار فى دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، و 89 مليونا و 200 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuringيدور حول قصة مروعة عن القتل والشر المجهول التى صدمت حتى المحققين الخوارق ذوى الخبرة فى الحياة الواقعية إد ولورين وارن، حيث إنها تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة من ملفاتهم، التي تبدأ بقتال من أجل روح صبي صغير، ثم يأخذهم إلى ما هو أبعد من أي شيء رأوه من قبل، ليحدد المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يدعي فيها المشتبه به في جريمة قتل أنه شيطاني الاستحواذ كدفاع.

الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuring، من بطولة باتريك ويلسون، فيرا فارميجا، رويري أوكونور، سارة كاثرين هوك، جوليان هيليارد، جون نوبل، يوجيني بوندورانت، شانون كوك، روني جين بليفينز، وغيرهم.