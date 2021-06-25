نوال الكويتية تكشف عن رأيها في أغنية "بنحبك" لأصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نوال الكويتية، عن رأيها في أغنية "بنحبك" التي طرحتها الفنانة أصالة نصري .

وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر: "الله الله.. أغنية رائعة.. أنا سمعتها من أصولة.. ألف مبروك يا غالية على نجاح هذه الأغنية مقدما".

وطرحت أصالة نصري، مساء الخميس، أغنيتها الجديدة "بنحبك - إلى أهل مصر المحروسة" عبر قناتها على يوتيوب.

أغنية "بنحبك" من كلمات عبدالله حسن، وألحان أحمد سعد، وتوزيع عمرو صلاح.

يذكر أن آخر ألبومات أصالة "لا تستسلم"، والذي طرحته العام الماضي باللهجة الخليجية، وضم الألبوم 20 أغنية، تعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء.