شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: مهرجان أسوان يعكس حرص الدولة على استمرار الحياة والسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، خلال حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، أنها سعيدة بوجودها وسط هذا الحشد الكبير والذى يعكس حرص الدولة على استمرار الحياة والسينما رغم كل الظروف الصعبة، وأوضحت أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم للمهرجان لأنه الوحيد الذى يدعم المرأة ويقدم ويناقش قضاياها وإلقائهم حجر فى بئر راكدة فى صعيد مصر ونجاحه فى تحقيق الفارق، وتوجهت بالشكر لكل القائمين على المهرجان ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية والفنانين على تواجدهم ودعمهم للمرأة المصرية بشكل عام والأسوانية بشكل خاص.

وقامت إدارة المهرجان خلال الحفل بتكريم الدكتورة مايا مرسى ومنحها جائزة نوت للإنجاز فى مجال قضايا المرأة، وقام بتقديم الجائزة د. عزة كامل عضو مجلس أمناء المهرجان التى عبرت عن سعادتها الغامرة بدورة المهرجان هذا العام وميلاد منتدى نوت واحتفاله بعامه الخامس ومواصلة مشواره مؤكدة أن جائزة نوت منحت للدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة لما قدمته من جهود كبيرة وسط طرق وعرة سارت وسطها وعملت بجد حتى أصبحت إحدى رائدات المجتمع المصرى .

‎كما قامت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان بتكريم الدكتورة فايزة الخرافى أول رئيسة جامعة فى العالم العربى بمنحها جائزة الريادة.

‎وقام المهرجان بتكريم صانعات السينما، وبدأ التكريم بالباحثة السينمائية منى البندارى وتسلم الجائزة الناقدة ناهد صلاح، كما قامت بتكريم المخرجة الفلسطينية نجوى نجار التى قالت إن العيش فى بلد قصته مسروقة دفعها هى وكل صناع السينما الفلسطينية لتقديم أفلام تسترجع قصتهم المسروقة وأعربت عن سعادتها بتكريمها فى بلدها الثانى مصر بمحافظة أسوان مؤكدة أن هذا التمرين يعنى لها الكثير جدا.

‎وكرم خلال الحفل أيضا المخرجة الشابة ساندرا نشأت التى نجحت فى المزج بين السينما التجارية والهادفة وقامت بإهداء تكريمها لوالدتها ونجلها وأكدت أن التكريم اليوم حافز لها للعودة من جديد للسينما وتمنت دعم كل الشباب ليصلوا للحظة التى يقفون فيها لتكريمهم والشعور بما تشعر به الآن من سعادة وفخر .

‎ورغم غيابها لمرض والدتها ووفاة والدها الفنان سمير غانم إلا أن النجمة دنيا سمير غانم حرصت على تسجيل كلمة مصورة أعربت فيها عن شكرها لمهرجان أسوان واعتذارها للحضور مؤكدة أن التكريم أسعدها رغم ما تمر به من ظروف منعتها من الحضور، وتوجهت بالشكر لكل الحضور لأنها شعرت بحب الناس خاصة وأنها تعتبر كل من أحب والدها ودعمها وساندها فى محنتها فرد من عائلتها التى تفخر بها .

‎ومنحت إدارة المهرجان تكريمها للنجمة العالمية ماشا مريل التى قالت إن اختيارها للتكريم فى دورة المهرجان الخامسة كان اختيار صحيح لأنها تعود لجيل غير السينما وأحدث الفارق فى العالم وأعربت عن سعادتها بتواجدها اليوم فى صعيد مصر بمحافظة أسوان بين حضور المهرجان المميز.

‎واختتمت التكريمات بالفنانة الكبيرة إلهام شاهين التى عبرت عن حبها وسعادتها بالتكريم اليوم من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة لأنها تعتبره ابنها الذى شاركت فى ميلاده وأعربت عن فخرها بما يقدمه المهرجان كل عام ونجاحه فى الوصول للمجتمع المصرى وتوجهت بالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسى والدكتورة فايزة الخرافى والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار والنجمة دنيا سمير غانم وأكدت أنها فخورة بتكريمها فى محافظة أسوان التى نتباهى بحضارتها وبشعبها أمام كل دول العالم وطالبت بأن نعمل بجد لتصل الحضارة المصرية العظيمة وتوجهت بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على موكب المومياوات الملكية العظيم مؤكدة أنه مع نهاية العام سنشهد افتتاح المتحف الكبير وختمت كلمتها قائلة: تحيا مصر وتحيا السينما وأهل أسوان الكرام.

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