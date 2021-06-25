شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد من " أفراح القبة " على المسرح العائم أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مسرح الشباب بقياده الفنان سامح بسيونى عرض مسرحية " أفراح القبة " فى موسم جديد، وذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق ١ يوليو القادم ، على خشبه المسرح العائم بالمنيل فى تمام الساعة السابعة مساءا ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية .

مسرحية "أفراح القبة" تدور أحداثها حول فرقة ‏مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، ‏ويكتشف الممثلون فى كواليس المسرح أن أحداث المسرحية تدور ‏حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم ‏أسرارهم التي حدثت بالماضى ويسعى الممثلون لإيقاف هذه ‏المسرحية، لكن صاحب الفرقة "سرحان" يُصر على استكمال العمل، ويجد ‏الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.‏

والعرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ التي تحمل نفس الاسم وإخراج محمد يوسف ‏المنصور، وبطولة عبد المنعم رياض وجيهان أنور ومحمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، ‏مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، ‏عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام ‏علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، ‏تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم ‏حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.‏