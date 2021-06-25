شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا نشأت عن تكريمها من مهرجان أسوان: أهدى الجائزة لابنى اللى بيقولوا له أمك مخرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المخرجة ساندرا نشأت عن سعادتها بتكريمها خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي. وأهدت "ساندرا" جائزة تكريم مهرجان أسوان لأفلام المرأة لوالدتها قائلة: أهدى الجائزة لأمى اللى وصلتنى إنى أتكرم النهاردة، وسليم ابنى اللى الناس بتقوله أمك مخرجة، ويسألنى إنتى بتعملى إيه بالظبط، عشان كدة أوعده إنى أنزل أشتغل عشان يشوفنى". كما أهدت الجائزة للناقد كمال رمزى، واصفة إياه بأول من آمنوا بها خلال مشوارها الفنى.

وانتهى منذ قليل حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

‎وقدم حفل الافتتاح المذيعة آية الغريانى التى سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وقام بالإخراج المسرحى للحفل هشام عطوة، فيما تولى المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيونى على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

‎وفى بداية الحفل قال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: "فى البداية أوجه الشكر لمحافظ أسوان على كل التجديدات التى شهدتها المحافظة وشاهدناها على أرض الواقع هذا العام بأعيننا، كما أتوجه بالشكر والتقدير لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والسفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان، والدكتورة مايا مرسى رئيس المركز القومى للمرأة، وكريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، كما أشكر كل الضيوف الذين تمكنوا من دعمنا بحضورهم وسط هذه الإجراءات الاحترازية المكثفة ونتمنى أن تحقق دورة هذا العام النجاح الذى يأمله المواطن الأسوانى كل عام".

‎وأضاف الكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان: "نرحب بكل ضيوف دورة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة الخامسة والتى ترفع شعار دورة النيل ونعتبرها الأهم فى مسيرة المهرجان، وفى دورتنا هذا العام نقدم مجموعة متنوعة ومميزة من الأفلام والفعاليات التى تناقش أهم قضايا المرأة حول العالم، ونشكر كل من ساندنا ودعمنا لتخرج الدورة بأفضل شكل يليق بالدولة المصرية ومواطنى محافظة أسوان، وأتوجه بالشكر لكل رعاة المهرجان ووزير الثقافة إيناس عبد الدايم، ووزير السياحة د. خالد العنانى ورئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف والاتحاد الأوروبى لما قدموه من دعم كبير لتخرج دورة هذا العام إلى النور رغم كل الصعاب التى واجهناها".

‎وقال أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة: "إن مصر تتميز بتنوع الأفكار بها وتشهد آثار الحضارة المصرية على ذلك فنحن نسير على خطى الأجداد وتوجه الدولة الحالى لتعزيز دور المرأة فى المجتمع بشكل كبير وبحلول عام ٢٠٣٠ ستصبح المرأة عنصرا فاعلا وبارزا فى القيام بدورها فى إعلاء شأن الوطن وتتعدد الأمثلة على تمكين المرأة المصرية وحرص الدولة على تحقيق ذلك، ومؤخرا أكدت المرأة ريادتها بحصولها على وظائف ومراكز مرموقة فى المجتمع لم تكن تحصل عليها من قبل، والسينما من أهم أدوات القوى الناعمة المصرية وقادرة على إحداث الفارق بما يصب فى مصلحة الدولة وتعظيم الواجب الوطنى فى المجتمع.

‎وتوجهت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان بالشكر لكل حضور دورة هذا العام وكذلك محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ووزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم والفنانة القديرة صفية العمرى والنجمة إلهام شاهين فهم نماذج ناجحة للمرأة، كما وجهت الشكر لسفير الاتحاد الأوروبى على دعمه للمهرجان، خاصه أنه يعلى من قيمة المرأة ودورها فى المجتمع الأسوانى، وأعربت عن فخرها بنماذج السيدات اللاتى قابلتهن بمحافظة أسوان لأنهن نماذج مشرفة وقادرة على إحداث فارق فى مجتمعها وتنمية مهاراتهن، كما عبرت عن سعادتها بتكريم الدكتورة فايزة الخرافى هذا العام، خاصة أنها سيدة فاعلة فى مجتمعها متمنية أن تراها كل عام فى مصر وأن يمتد نشاطها بها.

‎وأكد كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر أن صناع السينما لهم دور كبير فى عكس كل قضايا مجتمعاتهم وإحداث الفارق منذ أكثر من 120 عاما، وأوضح أن الاتحاد سعيد وفخور بشراكته مع مهرجان أسوان ويطمح لاستمرارها لسنوات قادمة لدعم المرأة.

‎وتوجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالشكر لكل ضيوف المحافظة هذا العام وعلى رأسهم وزير الثقافة د. إيناس عبد الدايم والسفيرة ميرفت التلاوى وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان وكل الفنانين والإعلاميين والصحفيين الذين يدعمون المهرجان كل عام ويشرفوه بحضورهم فى افتتاح الدورة الخامسة لتؤكد قدرة وقوة الدولة على تقديم كل ما هو مفيد وإعلاء اسم أسوان، متوقعا نجاح باهر لدورة هذا العام، وأكد أن أهل أسوان وضيوف مهرجانها لن ينسوا الحاضرة الغائبة الفنانة رجاء الجداوى التى حرصت على حضور كافة دورات المهرجان فإن غابت عنا بجسدها فهى بيننا اليوم بروحها .

‎وأكدت الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أنها سعيدة بوجودها وسط هذا الحشد الكبير والذى يعكس حرص الدولة على استمرار الحياة والسينما رغم كل الظروف الصعبة وأوضحت أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم للمهرجان لأنه الوحيد الذى يدعم المرأة ويقدم ويناقش قضاياها وإلقائهم حجر فى بئر راكدة فى صعيد مصر ونجاحه فى تحقيق الفارق وتوجهت بالشكر لكل القائمين على المهرجان ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية والفنانين على تواجدهم ودعمهم للمرأة المصرية بشكل عام والأسوانية بشكل خاص.

‎وقامت إدارة المهرجان خلال الحفل بتكريم الدكتورة مايا مرسى ومنحها جائزة نوت للإنجاز فى مجال قضايا المرأة، وقام بتقديم الجائزة د. عزة كامل عضو مجلس أمناء المهرجان التى عبرت عن سعادتها الغامرة بدورة المهرجان هذا العام وميلاد منتدى نوت واحتفاله بعامه الخامس ومواصلة مشواره مؤكدة أن جائزة نوت منحت للدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة لما قدمته من جهود كبيرة وسط طرق وعرة سارت وسطها وعملت بجد حتى أصبحت إحدى رائدات المجتمع المصرى .

‎كما قامت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان بتكريم الدكتورة فايزة الخرافى أول رئيسة جامعة فى العالم العربى بمنحها جائزة الريادة.

‎وقام المهرجان بتكريم صانعات السينما، وبدأ التكريم بالباحثة السينمائية منى البندارى وتسلم الجائزة الناقدة ناهد صلاح، كما قامت بتكريم المخرجة الفلسطينية نجوى نجار التى قالت إن العيش فى بلد قصته مسروقة دفعها هى وكل صناع السينما الفلسطينية لتقديم أفلام تسترجع قصتهم المسروقة وأعربت عن سعادتها بتكريمها فى بلدها الثانى مصر بمحافظة أسوان مؤكدة أن هذا التمرين يعنى لها الكثير جدا.

‎وكرم خلال الحفل أيضا المخرجة الشابة ساندرا نشأت التى نجحت فى المزج بين السينما التجارية والهادفة وقامت بإهداء تكريمها لوالدتها ونجلها وأكدت أن التكريم اليوم حافز لها للعودة من جديد للسينما وتمنت دعم كل الشباب ليصلوا للحظة التى يقفون فيها لتكريمهم والشعور بما تشعر به الآن من سعادة وفخر .

‎ورغم غيابها لمرض والدتها ووفاة والدها الفنان سمير غانم إلا أن النجمة دنيا سمير غانم حرصت على تسجيل كلمة مصورة أعربت فيها عن شكرها لمهرجان أسوان واعتذارها للحضور مؤكدة أن التكريم أسعدها رغم ما تمر به من ظروف منعتها من الحضور، وتوجهت بالشكر لكل الحضور لأنها شعرت بحب الناس خاصة وأنها تعتبر كل من أحب والدها ودعمها وساندها فى محنتها فرد من عائلتها التى تفخر بها .

‎ومنحت إدارة المهرجان تكريمها للنجمة العالمية ماشا مريل التى قالت إن اختيارها للتكريم فى دورة المهرجان الخامسة كان اختيار صحيح لأنها تعود لجيل غير السينما وأحدث الفارق فى العالم وأعربت عن سعادتها بتواجدها اليوم فى صعيد مصر بمحافظة أسوان بين حضور المهرجان المميز.

‎واختتمت التكريمات بالفنانة الكبيرة إلهام شاهين التى عبرت عن حبها وسعادتها بالتكريم اليوم من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة لأنها تعتبره ابنها الذى شاركت فى ميلاده وأعربت عن فخرها بما يقدمه المهرجان كل عام ونجاحه فى الوصول للمجتمع المصرى وتوجهت بالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسى والدكتورة فايزة الخرافى والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار والنجمة دنيا سمير غانم وأكدت أنها فخورة بتكريمها فى محافظة أسوان التى نتباهى بحضارتها وبشعبها أمام كل دول العالم وطالبت بأن نعمل بجد لتصل الحضارة المصرية العظيمة وتوجهت بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على موكب المومياوات الملكية العظيم مؤكدة أنه مع نهاية العام سنشهد افتتاح المتحف الكبير وختمت كلمتها قائلة: تحيا مصر وتحيا السينما وأهل أسوان الكرام.