شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يناقش معاناة السائقين فى فيلمه "أبو صدام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش الفنان محمد ممدوح فى فيلم أبو صدام معاناة السائقين ويقوم بدور سائق شاحنة فى عمر الأربعين ويواجه العديد من المواقف الصعبة بسبب بلطجة الأخرون ويكون فى مواجهة أمام الفنان سيد رجب، وبدأت المشاهد الأولى من الفيلم بحفل زفاف شعبى بمنطقة الحزام الأخضر منذ أسبوع، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج نادين خان، ويشاركه البطولة أحمد داش.

ومن ناحية أخرى يحضر محمد ممدوح للجزء الثانى من فيلم "بنك الحظ"، حسب رغبة جمهور الفيلم الذى حقق نجاح كبير وقت عرضه، ومقرر أن يبدأ فى تحضيراته مطلع سبتمبر المقبل.

فيما يظهر محمد ممدوح كضيف شرف فى فيلم "العارف" المنتظر طرحه فى دور العرض يوم 14 يوليو المقبل، والعمل بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

يشار إلى أن محمد ممدوح شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "لعبة نيوتن"، من بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.