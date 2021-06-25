دنيا بطمة تستعرض اناقتها بفستان قصير!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يونيو 2021 05:43 صباحاً - استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة اناقتها بمجموعة صور جديدة نشرتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت دنيا بطمة، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، بفستان قصير أتى بصيحة الأكمام المنفوخة، معتمدة حزام باللون الأسود على الخصر، وحقيبة يد زهرية اللون.

واكملت دنيا هذه الإطلالة الأنيقة على صندل ازرق ذا كعب عالٍ، مما منحها إطلالة راقية وأنيقة.

وكشفت دنيا بطمة، من خلال التعليق على الصور، ان هذه الاطلالة كانت خلال مشاركتها في احد المناسبات في مدينة طنجة المغربية.

وكانت دنيا بطمة قد عبرت عن سعادتها الكبيرة بالاستقبال الذي حظيت به خلال احيائها حفلا برفقة مجموعة من الفنانين المغاربة بمدينة طنجة موضحة أن الحضور الغفير دليل على “حب الناس” وصدق مشاعرهم تجاهها.

وغابت بطمة طيلة السنوات الأخيرة، عن السهرات والأنشطة الفنية، بسبب تورطها في قضية ما يعرف بحساب “حمزة مون بيبي، حيث اقتصرت على حضور بعض المناسبات الصغيرة مثل افتتاح محلات الموضة والديكور.