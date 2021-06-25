شكرا لقرائتكم خبر عن شايلين وودلى أمام جاك وايتهول في بطولة فيلم Robots والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنضم الممثلة شايلين وودلي إلى الممثل جاك وايتهول لبطولة فيلم Robots الأمريكي، الذى سيدور في إطار كوميدي، بدلا من الممثلة إيما روبرتس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " screendaily"، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج فيلم Robots في شهر أغسطس المقبل، في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة.

الفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة كتبها كاتب الخيال العلمي روبرت شيكلي، حول زير نساء ومنقب عن الذهب أجبروا على التعاون معًا، ومن ثم مع سير الأحداث وقعوا في الحب وهربوا معًا.

شارك في تأليف الفيلم وإخراجه أنتوني هاينز وكاسبر كريستنسن، اشتهر هاينز بتعاونه مع ساشا بارون كوهين، وحصل على ترشيحات أوسكار لأفضل سيناريو مقتبس.

أما عن كريستنسن فهو كوميدي دنماركي شارك في إنشاء وكتابة وإخراج وتأليف الفيلم الكوميدي التلفزيوني Klown، الذي يصور حاليًا موسمه التاسع، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " screendaily".