شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز الهناجر للفنون يكشف تفاصيل الورشة الثانية " فلكلور " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مركز الهناجر للفنون بقياده الفنان شادى سرور والتابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى بقياده الفنان خالد جلال ، لإنطلاق ورشته الثانية تحت عنوان " فلكلور " والتى تهدف لإحياء التراث الفنى بشكل معاصر .

وقال المخرج شادى سرور فى تصريح خاص لليوم السابع ، أن ورشة الهناجر الثانية " فلكلور" تم الإعلان عنها فى الشهر الحالى وسيتم سحب استمارات المشاركين فى شهور يوليو القادم على أن تتم الاختبارات فى شهر أغسطس وإعلان النتيجة عقبها ثم البدء على الفور فى الورشة فى شهر سبتمبر وتستمر حتى شهر فبراير .

وأضاف الفنان شادى سرور ، المشرف على الورشة الفنان مناضل عنتر ، ومدرب الحكى الفنان طه خليفة ، ومدرب الغنا الفنان أحمد الشيخ ، وستكون مدتها ستة أشهر على أن يتم تقديم نتاج الورشة على المسرح المكشوف التابع لمركز الهناجر للفنون ، وأكد الفنان شادى سرور أن فكره الورشة نتجت لأن الكثير لا يقبل التراث كما هو لذا كان يجب أن تقدمه بشكل معاصر لنستطيع التواصل معهم .

يذكر أن الفنان شادى سرور هو مخرج وممثل مصري، كان رئيسًا لفرقة الشباب ثم تولي إدارة مسرح الطليعة وحاليا يشغل منصب مدير مركز الهناجر للفنون ، ومن أعماله المسرحية (المحروس والمحروسة) التي قام بإخراجها وقام ببطولتها سوسن بدر وأحمد راتب ولقاء سويدان، كما خاض أيضًا تجربة التمثيل في عدة أعمال كمسلسلات (الجماعة، الفوريجي ، أبو ضحكة جنان )، وفيلم (مهمة صعبة).