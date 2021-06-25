صور| داليدا خليل تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خضعت الفنانة داليدا خليل، مؤخرا لجلسة تصوير جديدة، كشفت عن صور منها.

ونشرت داليدا، الصور عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "هيدي هي الحياة.. ما بتتعلّم إذا ما بتغلط.. ولا بتشفي إذا ما اتوجعت.. ما بتنجح إذا ما عرفت شو يعني الفشل، والأكيد إنك ما بتعرف شو طعم الحياة إذا ما حبيت".

جدير بالذكر أن، داليدا خليل، قالت عن مسألة ارتباطها ببرنامج "spot on"، إن قرار الإرتباط صعب بالنسبة لها، مؤكدة أنها تخاف من هذه الخطوة باعتبارها غير جاهزة بعد لما لها من أعراض نفسية جانبية عليها.

وكشفت داليدا، عن مواصفات الشاب الذي تحب أن يكون شريك حياتها، بأن يكون بعيدًا من الأضواء لسحبها إلى عالمه، وأنها تتمنى أن يكون شخصًا طويل القامة وأن يكون رياضيًا.