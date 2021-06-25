محمود حجازي: "عُمري ما سافرت لوحدي ومعايير كتير اتغيرت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان محمود حجازي، إن هناك معايير كتير تغيرت في حياته الشخصية.

ونشر حجازي، صورا له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "طول عُمري، كنت بقول إن السفر بالنسبالي إنك تسافر مع ناس بتحبها، وإن اللي بيسافر لوحده ده غريب جدًا".

وأضاف: "كنت عُمري ما سافرت لوحدي، و اديني جربت ومعايير كتير اتغيرت واتعرفت على ناس كتير، واكتشفت حاجات عن نفسي كان مهم إنك تبقى لوحدك عشان تشوفها".

جدير بالذكر أن محمود حجازي، شارك في دراما رمضان المنقضي 2021 بمسلسل "حرب أهلية" مع يسرا، و"ولاد ناس" مع رانيا فريد شوقي وبيومي فؤاد.