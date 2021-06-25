منة فضالي تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة منة فضالي، عن حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت منة، عبر حسابها على إنستجرام: "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات المتحدة، حاكم دبي على رعايته الكريمة للمثقفين والمبدعين الذين أثروا بأعمالهم وجدان وطننا العربي، ومنحي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وشاركت الفنانة منة فضالي في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، وأحمد مالك وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.