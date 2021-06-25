نجلاء بدر تتساءل عن سبب اعتماد مصر لمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان في الزواج والطلاق!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:50 صباحاً - طرحت الفنانة المصرية ” نجلاء بدر ” مجموعة من التساؤلات حول الزواج وأسباب إتمامه على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد كتبت نجلاء بدر في منشورها : ” هو إحنا ليه بنتجوز على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان !! .. الجواز على الكتاب والسنة فقط والكتاب والسنة فيهم كل التشريع لعلاقة الأزواج إبتداءا من الخطبة وحسن المعاملة بين الأزواج والطلاق أو التسريح وحق الميراث .. ليه بنرجع لمذهب في عقد الزواج ”.

وتابعت : ” وياريت مش عايزة رد عشوائي لإني قريت كتير .. المقصود من كلامي إن عقد الجواز لا يشترط وجود مذهب على الإطلاق لأن الجواز حق شرعي أكثر من كونه قانوني إلا إذا كان المذهب كمرجع قانوني في المحاكم فقط ولكنه ليس أساسي في صيغة الزواج ”.

وأضافت : ” وبما إنه المذهب الوحيد المعترف بيه في المحاكم المصرية لحل النزاعات فلماذا يذكر في صيغة الزواج الشفوية ما يتكتب بند في العقد يمضي عليه الطرفين .. ولا يذكر اصلا لإن المحاكم أساسا هتقوم بتطبيق هذا المذهب سواء قبلت أو لا مع العلم إني اكتشفت إن في حالة الطلاق لا يذكر المذهب على الإطلاق ” .

وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور نجلاء بدر وقاموا بمشاركتها آرائهم الشخصية حول القضية المطروحة.

الجدير بالذكر أن نجلاء بدر شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “بين السما والأرض” مع هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي ونخبة من النجوم. المسلسل عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج محمد جمال العدل