الموت يفجع ريم عبدالله بوفاة والدها

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:44 صباحاً - فجعت الفنانة السعودية ريم عبد الله بوفاة والدها حيث كشفت الخبر المحزن مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرة عن تأثرها بالفراق.

وشاركت ريم عبد الله متابعيها عبر تطبيق سناب شات، بخبر وفاة والدها، داعية له بالرحمة وطالبة من متابعيها أن يشاركوها الدعاء.

وكتبت ريم عبد الله ناعية والدها الراحل: “إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

تابعت ريم عبد الله بعد موت والدها: “البقاء لله، انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي، ادعوا له بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

وتلقت الفنانة السعودية الكثير من التعازي من قبل الجمهور الذي شاركها في الدعاء إلى والدها بالرحمة والمغفرة، ومشاركتها بالتعازي والدعوات لها ولأهله بالصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة السعودية ريم عبد الله، هو الجزء الثاني من مسلسل عندما يكتمل القمر، والذي شاركها في بطولته كل من فيصل العميري، خالد الصقر، ميسون الرويلي -ميسون عبدالعزيز-، ميلا الزهراني، شعيفان محمد العتيبي، عبدالعزيز المطرودي، أحمد الرشيد، محمد الطويان، سعيد قريش، عماد اليوسف، إيمان الغربي، وهو من تأليف علاء حمزة وإخراج عمر الديني.