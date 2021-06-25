هبة طوجي تضع طفلها الاول وتنشر اول صورة له

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:44 صباحاً - أعلنت الفنانة اللبنانية هبة طوجي إنجاب مولودها الأول يوم الأربعاء في مكان إقامتها بالعاصمة الفرنسية باريس، وأطلقت عليه اسم “نائل”.

ونشرت طوجي صورة ليد المولود عبر “إنستغرام” وهو يحتضن إصبع والده الموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف، وكتبت: “شكرًا لله.. شكرًا للحياة”.

وانهالت التهاني والتبريكات على هبة طوجي فور إعلانها خبر إنجابها، فكانت الفنانة اللبنانية كارمن لبسّ هي أول المهنئين؛ إذ كتبت: “الحمدلله على سلامتكن الله يبعتلو ايام حلوة وتبقي مزينتي”.

وقد أعلنت هبة طوجي حملها من خلال صورة غلاف مجلة “Paris Match”، وظهرت بالصور ببطن منتفخ، وبصور آخرى برفقة زوجها إبراهيم معلوف وهو يحتضنها، وعلقت النجمة اللبنانية عليها: “لا نستطيع الانتظار”.