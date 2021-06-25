“سيلفي والماضي خلفي”.. فيروز في إطلالة نادرة مع ابنتها ريما الرحباني

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:44 صباحاً - نشرت ريما الرحباني، ابنة الفنانة اللبنانية فيروز، صورة نادرة لها مع والدتها عبر حسابها على “فيسبوك”، ما شكل مفاجأة سارة لمعجبيها، لاسيما وأنها تفضل البقاء بعيدا عن الأضواء.
وأرفقت ريما الصورة بتعليق مقتضب قالت فيه: “سيلفي والماضي خلفي”.
وحققت الصورة تفاعلا كبيرا لدى الجمهور بعد نشرها بدقائق فقط، وقال متابعون إنها أضفت البهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحّب محبّو الفنانة بإطلالتها، التي بدت فيها مشرقة وبصحّة جيّدة.
كما جاء في التعليقات:”الله يخليكن لبعض ويطول عمرك يا فيروزة الصباح بدون صوتك لا يوجد صباح”، فيما كتبت أخرى: “يارب الله يكتبلكن كل الخير ويحميكن يارب ويديم كل العظمة والجمال مو عم صدق هالجمال جمال جمال جمال وقف عمري عند هالصورة”.
وكان آخر ظهور للفنانة اللبنانية فيروز في سبتمبر 2020، عندما التقت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت.
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