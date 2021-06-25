شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى مع عادل إمام وفؤاد المهندس من كواليس خمسة باب: من أجمل أفلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الكبيرة نادية الجندى عن صورة نادرة جمعتها بالزعيم عادل إمام والنجم الراحل فؤاد المهندس، من كواليس تصوير فيلم "خمس باب" والاحتفال بعيد ميلادها، أثناء تصوير الفيلم منذ نحو 38 عاما، حيث كان العرض الأول له يوم 8 أغسطس عام 1983، مؤكدة أنه من أجمل أفلامها التى تعتز بها.



كواليس خمسة باب

ونشرت نادية الجندى الصورة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "من أجمل أفلامى اللى بعتز بيها، خمسة باب.. كان معايا أهم نجمين عادل إمام وفؤاد المهندس، وأن الثالوث ده والتوليفة دى لن ولم تتكرر مرة ثانية فى تاريخ صناعة السينما المصرية".

وأضافت نادية: "كنت سعيدة جداً بهذا اللقاء والتجمع الجميل ده، وكنا جميعاً فى حالة حب وانسجام، عشان كده ظهر العمل للجمهور بشكل جميل وحقق نجاح كبير وأعلى توزيع للخارج فى تاريخ صناعة السينما، وحقق مكاسب رهيبة من توزيع سوق الفيديو، ومعانا الفنان فؤاد أحمد والمنتج الجريء محمد مختار، اللى قدر يجمع هذا الثلاثى فى عمل واحد"، مشيرة إلى أن هذه الصورة من الاحتفال بعيد ميلادها فى كواليس تصوير الفيلم.





فيلم "خمسة باب" بطولة عادل إمام، نادية الجندى، فؤاد المهندس، فؤاد أحمد، تأليف شريف المنباوى، إخراج نادر جلال، وتناولت أحداثه جزءًا مهماً من أحداث مصر أيام الأربعينيات فى القرن الماضى، ويعرض صورة حقيقية لحى البغاء بالقاهرة القديمة عندما يتم تعيين شرطى شريف، يقاوم الفساد والبلطجة داخل الحى، حتى يقع فى غرام إحدى نساء الحى، ويتم نصب فخ له لفصله من الشرطة وتتوالى الأحداث.