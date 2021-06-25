شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة عن كثرة قيامه بأدوار الشر: عملت خير محدش شافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان منذر رياحنة عن أسباب كثرة أدوار الشر التى اعتاد على تقديمها بالفترة الأخيرة، مازحا: "عملت خير محدش شافه"، وأضاف أثناء مقابلته مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء DMC" أنه حينما عمل أدوار خير لم تلق نفس النجاح، كما علق على صور بالبرنامج لأكثر الفنانين الذين اشتهروا بأدوار الشر.



منذر رياحنة

كانت البداية من خلال صورة عادل أدهم، حيث أكد أنه كان يتمنى العمل بهذا الزمن الجميل وتمثيل مشهد أمامه لأنه من أكثر الممثلين الذين كانوا يبدعون بزوايا مختلفة، قائلاً: "هذا زمن الأساتذة، ولى الشرف أننى تم تشبيهى به فى ببدايتى".

وكان الفنان منذر رياحنة كشف عن أسرار جديدة بشخصية "نوفل" الذى قدمها خلال مسلسل "موسى"، والذى حقق به نجاحاً كبيراً اثناء فترة عرضه بموسم دراما رمضان الماضى، مؤكداً أنه للمرة الأولى يقدم بالمشهد الواحد تركيبة معقدة، حيث يمثل بالمشهد الواحد شخص طيب وخبيث وعنده عقد نفسية مخيفة.

وأضاف أنه فى أول يوم تصوير حاول عمل أي مشكلة باللوكيشن علشان يمشوه، قائلا: "روحت بأول يوم تصوير عايزهم يمشونى، من كتر قلقى، والمخرج محمد سلامة عارف ده، كمان كنت خايف جداً ان السيناريو والتقلبات اللى مكتوبة بالشخصية صعبة جداً".

واستكمل حديثه قائلاً: "شخصية نوفل عندها مشكلة بالجذور وهى إنه غجرى، مش ابن أصول، فحتى لو اشتغل بالدهب أو حاجة مش هينسى العقدة اللى عنده، لأنها المشكلة الأكبر والأعمق، وهى السبب فى علاقته بوالده اللى شايفها مذنبة بكل شيء سىء حاسس بيه، لأنها السبب ان الناس تقوله يا غجرى، وهو مش عايز ده".