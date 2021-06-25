شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى ووائل الفشنى يكشفان كواليس مسرحية "ألمظ وسى عبده" فى التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مروة ناجى، أثناء استضافتها ببرنامج التاسعة مع الفنان وائل الفشنى، والتى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، ويذاع على القناة الأولى المصرية كواليس مسرحية "ألمظ وسى عبده"، حيث قالت: "فى البداية تواصل معى المخرج مازن الغرباوي للمشاركة فى العرض منذ عامين ولكنى اعتذرت بسبب انشغالى، وبعد مرور عام وجدت اتصالا من المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ليخبرني بقراره بمشاركتى فى العرض، حاولت الاعتذار رفض وبعدما قرأت النص المسرحى تأثرت جدًا ووافقت على الفور".

وتابع الفنان وائل الفشنى: "عندما عرض علىّ العرض المسرحى شعرت بالقلق، وفى أول بروفة شعرت مروة ناجى بقلقى وحاولت تهدئتى، وفى ذلك الوقت كنت ممتلئ الجسد نوعا ما فقررت الاعتذار لأننى رأيت أنى بعيد عن عبده الحامولي، ولكن الجميع أعطانى دفعة وصمموا على استكمالى العرض، وبالفعل بدأت فى إنقاص وزنى استعدادا للعرض".

وعن المقارنة بينهم وبين الفيلم قالت مروة: "لم أخش المقارنة لأن أى مقارنة ستكون ظالمة، لأنها ستكون مقارنة للتلميذ بالأستاذ ولكن فى النهاية نحن نقدم تراثا، واعتاد الناس أن أقدم لهم تراثا، وبالرغم من أننى شاهدت الفيلم كثيرا إلا أننى رفضت مشاهدته قبل المسرحية حتى لا أقع فى التقليد، بالإضافة إلى أن المسرح يختلف بالتأكيد"، وأكد وائل الفشنى أنه لو فكر فى المقارنة كان اعتذر من اللحظة الأولى.

وعن مشاركة القديرة سميحة أيوب فى العرض قالت مروة ناجى: "أول عمل أقدمه على المسرح كان عرض (وبحلم يا مصر) فى افتتاح المسرح القومى، وكانت سميحة أيوب من بين الحضور، وكنت أشعر برهبة كبيرة وعندما شاركتنا العمل بالتأكيد وجودها أعطانا ثقل كبير وتشرفنا بوجودها".

مروى ناجى



وائل الفشنى



مروى ناجى ووائل الفشنى



مروى ناجى ووائل الفشنى



مروى ناجى ووائل الفشنى