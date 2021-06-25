شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة لـ رامى رضوان: ذهبت أول يوم تصوير مسلسل موسى وكنت عايزهم يمشونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان منذر رياحنة عن أسرار جديدة بشخصية "نوفل" الذى قدمها خلال مسلسل "موسى"، والذى حقق به نجاحاً كبيراً أثناء فترة عرضه بموسم دراما رمضان الماضى، مؤكداً أنه للمرة الأولى يقدم بالمشهد الواحد تركيبة معقدة، حيث يمثل بالمشهد الواحد شخصا طيبا وخبيثا وعنده عقد نفسية مخيفة.

وأضاف أنه فى أول يوم تصوير حاول عمل أى مشكلة باللوكيشن علشان يمشوه، قائلا: "روحت بأول يوم تصوير عايزهم يمشونى من كتر قلقى، والمخرج محمد سلامة عارف ده، كمان كنت خايف جداً إن السيناريو والتقلبات اللى مكتوبة بالشخصية صعبة جداً".



رامى رضوان ومنذر رياحنة

واستكمل حديثه قائلا: "شخصية نوفل عندها مشكلة بالجذور وهى إنه غجرى، مش ابن أصول، فحتى لو اشتغل بالدهب أو حاجة مش هينسى العقدة اللى عنده، لأنها المشكلة الأكبر والأعمق، وهى السبب فى علاقته بوالده اللى شايفها مذنبة بكل شيء سىء حاسس بيه، لأنها السبب إن الناس تقوله يا غجرى، وهو مش عايز ده".



منذر رياحنة

وشارك منذر رياحنة فى شهر رمضان الماضى، فى مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.