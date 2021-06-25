شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى أمام أكرم حسنى وأحمد أمين فى مسرحية "لما الرجالة تفك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة ريم مصطفى لقائمة أبطال العرض المسرحى "لما الرجالة تفك" للفنان أكرم حسنى والمذيع أحمد أمين، لتقوم بدور البطولة النسائية أمامهما، ومقرر البدء فى بروفات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، للعرض فى السعودية، والعرض من تأليف جورج عزمى، واخراج خالد جلال.

ويعد هذا العمل الفنى هو التعاون الثانى لأكرم حسنى وأحمد أمين وذلك بعدما قدما سويًا مسلسل الوصية في شهر رمضان 2018، وشارك في بطولته ريم مصطفى وبيومي فؤاد وخالد كمال وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة ومحمد جمعة وعدد من ضيوف الشرف وكان من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.

وشاركت ريم مصطفى في مسلسل "شديد الخطورة، بطولة الفنان أحمد العوضي، هادى الجيار ورياض الخولى محمد الدقاق، ومن إخراج حسام على، كما تشارك في فيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوى وفيلم"العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكى.