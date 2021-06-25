شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة يبدأ حلقته مع رامى رضوان بتعزيته فى سمير غانم: بكينا بشدة على رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان منذر رياحنة حديثه خلال حلقة استضافته ببرنامج "مساء DMC" من خلال تعزية مقدم البرنامج رامى رضوان بوفاة حماه الفنان الراحل سمير غانم، مؤكداً أن الراحل كان نجما تربت أجيال كاملة على أعماله.

وأكد منذر رياحنة أنه بكى كثيرا حينما علم بخبر وفاة الفنان سمير غانم، قائلاً: "كعادتى أنا دمعتى قريبة، فنحن تربينا على أعمال الفنان سمير غانم بشدة، وأصبت أنا والبيت كله بحالة من الذهول من واقع الصدمة بمجرد معرفة خبر وفاته، وكان البكاء بالمنزل حقيقى جداً".



الفنان منذر رياحنة

من ناحية أخرى ينتظر منذر رياحنة تحديد موعد عرض فيلم "لعبة شيطان" ويشاركه في البطوله كل من باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، محمد عز، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، ومنة بدر تيسير، وهو من تأليف أحمد عثمان، وإخراج إبرام نشأت.



رامى رضوان ومنذر رياحنة

كما شارك منذر رياحنة فى شهر رمضان الماضى، فى مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.