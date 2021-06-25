شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت التلاوي مازحة: بنيجى مهرجان أسوان عشان المحافظ دمه خفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، كلمة خلال افتتاح مهرجان أسوان السينمائى لسينما المرأة، رحبت خلالها بحضور المهرجان، وخصت بالذكر مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، والفنانة صفية العمري، ومازحت السفيرة ميرفت التلاوي محافظ أسوان اللواء أشرف عطية قائلة: "احنا بتيجي مهرجان أسوان عشان المحافظ دمه خفيف".

انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة تحت عنوان "دورة النيل" بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد كبير من نجوم الفن، منهم إلهام شاهين وباسم سمرة وأحمد وفيق وصبرى فواز وهنا شيحة وسلوى محمد على وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والإعلامية بوسى شلبى، والفنانة الاستعراضية دينا، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج والمنتج شريف مندور، والمنتج هشام سليمان، والمنتجة خلود سعد، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وعدد كبير من النقاد منهم طارق الشناوى وماجدة موريس.

كما حضر حفل افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

ويقام حفل الافتتاح في مسرح مكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، وتقدم الحفل المذيعة آية الغريانى التى سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحى هشام عطوة، فيما يتولى عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

ويتضمن حفل الافتتاح تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة، ومنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما يقوم كذلك بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة فى العالم العربى بمنحها جائزة الريادة.

كما يكرم المهرجان في حفل افتتاحه النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار وخبيرة الأرشيف السينمائى منى البندارى.