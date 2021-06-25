شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى تضع مولودها الأول "نائل".. ووالده إبراهيم معلوف: أهلا بك فى عالم مجنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الفنانة اللبنانية هبة طوجى مولودها الأوّل، من زوجها الموسيقى اللبنانى العالمى إبراهيم معلوف، يوم الأربعاء الماضى 23 يونيو، وأطلقت عليه اسم "نائل".





ونشرت هبة صورة بالأبيض والأسود، تظهر يده طفلهما وسط أيديهما، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "الحمد لله.. شكرا أيتها الحياة، نائل معلوف 23-6-2021".



هبة وزوجها إبراهيم معلوف

كما أعاد زوجها العازف إبراهيم معلوف، نشر نفس الصورة عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "أكثر لحظات الحياة إلهامًا، مرحبا بك أيها الرضيع الصغير، مرحبًا بك فى عالم مجنون ومخيف وجميل للغاية، أتمنى أن تمنحك الحياة الوقت والثقة الكافيين لتحلم بعالم أفضل وتعمل بجد من أجله".



هبة طوجى

ودخلت هبة طوجى عش الزوجية سبتمبر الماضى، وذلك بعدما تم الإعلان عن عقد قرانها على الموسيقار إبراهيم معلوف فى حفل زفاف أقامه الثنائى فى فرنسا، بعدما قامت بتأجيل إتمام الأمر فى وقت سابق من شهر أغسطس 2020 بسبب الانفجار الذى هز العاصمة اللبنانية بيروت.



إبراهيم معلوف

جدير بالذكر أن الموسيقار إبراهيم معلوف حاصل على عدة جوائز عالمية عن مسابقة البوق الدولى المجرى فى Pilisvörösvár فى عام 2002، بالإضافة إلى جائزة فى مسابقة البوق الوطنى (واشنطن دى سى) فى عام 2001 وجائزة فى مسابقة موريس الدولى أندريه فى باريس فى عام 2003.

وهبة طوجى هى مغنية وممثلة ومخرجة لبنانية، بدأت مسيرتها الفنية فى لبنان مع الفنان أسامة الرحبانى، ثم انطلقت إلى العالمية فى عام 2015م، عندما اشتركت فى النسخة الفرنسية من برنامج The voice.