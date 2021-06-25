شكرا لقرائتكم خبر عن للفنانين فى هواياتهم مذاهب .. فريد الأطرش غاوى سجاد وليلى مراد مجنونة خزف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل إنسان هواية يحب أن يمارسها فى أوقات فراغه أو أشياء يحب اقتنائها وجمعها، وكان عدد كبير من نجوم الزمن الجميل لديهم هوايات تتميز بالغرابة أحياناً ، ومنهم من كان يحب اقتناء أشياء معينة والاحتفاظ بها.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1954 نشرت المجلة موضوعاً عن هوايات النجوم التى تكلفهم مبالغ كبيرة ، وكان بعض هذه الهوايات غريباً ، ورغم ذلك كان كل منهم يحزن إذا فقد أى من هذه الأشياء التى يقتنيها ويهتم بها.

وكان للفنان الكبير فريد الأطرش هواية اشتهر بها بين زملائه وهى حبه الشديد للسجاجيد وشغفه باقتناء الثمينة منها، وكان يحرص دائما على اقتناء وجمع هذه السجاجيد حتى أصبح يمتلك مجموعة نادرة جداً منها وخصص لها غرفة خاصة بمنزله غطى بها جميع حوائطها وأرضياتها، وقدرها هواة السجاجيد وقتها بعشرات الألاف من الجنيهات.

وفى إحدى المرات أقام فريد الأطرش فى بيته حفلة لعدد من كبار الشخصيات وأعجب أحدهم بهذه الغرفة وبما يقتنيه فريد فيها من سجاجيد وعرض عليه مبلغاً من المال يتجاوز عشرات الألاف من الجنيهات ، ورغم ذلك رفض فريد الأطرش هذا العرض المغرى فى سيل هوايته وسجاجيده المفضلة.

أما القيثارة ليلى مراد فكانت تهوى جمع الأوانى الخزفية وتزين بهها جميع جدران منزلها، وحدث ذات مرة أن أنت تستعد للخروج من منزلها والذهاب إلى إحدى الشركات السينمائية للتعاقد على بطولة أحد الأفلام وقبل أن تخرج سقطت إحدى هذه الأوانى على الأرض وتحطمت، وهو ما أثار غضبها وحزنها، وثارت ثورة كبيرة وبعدها جلست تبكى حزناً على تحفتها الغالية، لدرجة أنها نسيت موعدها مع الشركة.