تكريم دنيا سمير غانم في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كرمت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، الفنانة دنيا سمير غانم، في حفل افتتاح الدورة الخامسة.

وأرسلت "دنيا" لإدارة المهرجان مقطع فيديو، توجه فيه الشكر لإدارة المهرجان وتعتذر عن عدم حضورها للظروف التي تمر بها.

وقالت: أوجه الشكر لكل الجمهور، لأن حب الناس ودعواتهم ألهمانا الصبر بعد وفاة والدي، كما اختتمت حديثها قائلة: "بهدي التكريم لأكتر اتنين أثروا في حياتي بابا وماما".

ويقام حفل الافتتاح في مسرح مكشوف علي ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، ويقدم الحفل المذيعة آية الغرياني التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولى المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

يكرم المهرجان في حفل افتتاحه النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري.

وكانت إدارة مهرجان أسوان قد قررت إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.