نسرين طافش بفستان جديد ونانسي صلاح أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح، أحدث ظهور لها بملابس الصيف أمام البحر عبر حسابها على إنستجرام.

هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد، ظهرت بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سيرين عبدالنور

ظهرت الفنانة سيرين عبدالنور، في أحدث إطلالة لها وهي تقود سيارتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اقتنعت أخيرًا بأن لا حاجة لي لعتاب أحد فالجميع بعقول ويدركون ما يفعلون.. ابتسم فقط".

ياسمين صبري

الفنانة ياسمين صبري، ظهرت بفستان أخضر في أحدث إطلالة لها بإيطاليا عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

دنيا بطمة

ظهرت الفنانة دنيا بطمة، بأحدث إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أناقتي بإيڤنت مدينة طنجة".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، أحدث إطلالة لها بفستان جديد عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في لحظة ما، بومضة من الزمن.. قد يتغير كل هذا الذي تظنه لن يتغير.. شمس التبريزي".

أحمد مكي

حرص الفنان أحمد مكي، على إظهار عضلاته ولياقته البدنية في أحدث إطلالة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مساء الورد".

سامح حسين

ظهر الفنان سامح حسين برفقة زوجته خلال قضاء إجازة الصيف، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صباح جميل وكله خير وتفاؤل يا رب".

هشام ماجد

ظهر الفنان هشام ماجد، وهو يجلس على صخرة أمام البحر عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.