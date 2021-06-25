ميرفت التلاوي بافتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة: إلهام شاهين وصفية العمري نموذج مشرف للمرأة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، إنها سعيدة بإقامة الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام.

وتابعت: أسوان جميلة بس حر، والوزيرة شرفتنا والمحافظ دمه خفيف جدا، وبرحب بالفنانة إلهام شاهين وعزيزتي الفنانة صفية العمري، لأنهم أمثلة للمرأة المصرية المكافحة المشرفة.

وأضافت: المهرجان يرفع صوت المرأة ويقوم بعملية إنعاش في أسوان والناس "بقوا أصحابنا وبيستنونا من السنة للسنة.

واستكملت: معنا هنا صديقة عزيزة من دولة الكويت وهي الدكتورة فايزة الخرافي، وهي شقيقة رجل الأعمال ناصر الخرافي الذي كان له يد فاعلة للاستثمارات في مصر، وأتمنى أن نراها في العديد من المهرجانات.

ويقام حفل الافتتاح في مسرح مكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، ويقدم الحفل المذيعة آية الغرياني التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولى المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

ويتضمن حفل الافتتاح تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ويمنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما يقوم كذلك بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.

كما يكرم المهرجان في حفل افتتاحه النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم والمخرجة ساندرا نشأت، المخرجة الفلسطينية نجوى نجار وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري.

وكانت إدارة مهرجان أسوان قد قررت إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.