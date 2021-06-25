فيديو| بدء حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انطلق حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة والتي تحمل اسم دورة النيل بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

وتوافد عدد كبير من الفنانين لحضور الحفل من بينهم الفنانة هنا شيحة والفنانة دينا، والمخرج عمر عبدالعزيز.

ويُقام حفل الافتتاح في مسرح مكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة.

ويقدم الحفل المذيعة آية الغرياني التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولى المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

ويتضمن حفل الافتتاح تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ويمنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة.

كما يُكرم المهرجان في حفل افتتاحه النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري.

وكانت إدارة مهرجان أسوان قد قررت إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.