بالفيديو| "فيه مطبات بتحصل".. رامي رضوان يكشف آخر مستجدات حالة دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المذيع رامي رضوان، في برنامجه "مساء DMC"، المعروض على قناة DMC، حقيقة الشائعات التي تم تداولها اليوم، بشأن تحسن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية، ونقلها من الرعاية المركزة لغرفة عادية بالمستشفى.

وقال رامي "تأتينا رسائل كثيرة من أشخاص يطلبون منا أن نطمئنهم على صحة الفنانة دلال عبدالعزيز، وهناك أخبار تخرج، لا أعرف من أين تأتي مصادرها، لكن الجزء الإيجابي في الخبر مع أنه شائعة، هو أنه فأل خير، والجزء الإيجابي الآخر، أن بعض الزملاء الصحفيين جعلوني أطمئن أن هناك من يمارس الصحافة بحق، إذ أرسلوا لي ما نُشر وطلبوا التحقق من صحته".

وتابع "الخبر يقول إن النجمة دلال عبدالعزيز حالتها الصحية في تحسن كبير، وانتقلت من الرعاية المركزة لغرفة عادية وبدأت تتحرك بمساعدة المحيطين بها، لعله فأل خير، وهذا ما نتمناه، والحقيقة أن إذا كان هناك أخبار مبشرة، وحدث تطور إيجابي، سنقوم بطمأنة حضراتكم، لكن المعلومات المنسوبة لمصدر حقيقتها أن النجمة دلال عبدالعزيز انتقلت من غرفة في الرعاية لغرفة أخرى في الرعاية، وليس من المهم ذكر الأسباب، لكن شتان ما بين الانتقال من غرفة الرعاية لغرفة عادية أو غرفة داخل الرعاية".

وحول ما تردد بشأن أنها استعادت قدرتها على الحركة بمساعدة المحيطين بها، أوضح رامي "هذا ليس دقيقا، الحالة الصحية للنجمة دلال العزيز، من المجازفة أن يحدث فيها أي نوع من المجهود في الوقت الراهن"، مؤكدًا أن حالتها لم تشهد تحسنا كبيرا كما نُشر، ومتمنيا أن يأتي الوقت الذي يستطيع فيه أن يقول إن الحالة تشهد استقرارا "لأن الاستقرار معناه ان مفيش مطبات بتحصل، في حقيقة الأمر فيه مطبات بتحصل وعشان كده مرة تانية نرجو من حضراتكم الاستمرار في الدعاء لها وربنا ينعم عليها بالشفاء العاجل، وأن نشهد استقرار ثم تحسن يخلينا مطمئنين".

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن يوم 22 مايو الماضي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا.

وعقب ذلك بأيام، كشف رضوان في برنامجه "مساء dmc"، أن دلال عبدالعزيز "مازالت في العناية المركزة، حيث أنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.