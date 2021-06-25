شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم فى تسجيل مصور بمهرجان أسوان: أنا موجودة جنب ماما وشكرا لكل حد دعمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غابت النجمة دنيا سمير غانم عن حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، حيث اعتذرت بسبب الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، ووفاة والدها النجم سمير غانم، واكتفت بتصوير فيديو عرضته إدارة المهرجان فى حفل الافتتاح.

وقالت دنيا سمير غانم في الفيديو: "بعتذر لعدم حضوري أنا موجودة جنب ماما طول الوقت ومقدرتش أكون معاكوا، شكرا لكل حد دعمنا حتى ولو بالدعاء".

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة تحت عنوان "دورة النيل" بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد كبير من نجوم الفن، منهم إلهام شاهين وباسم سمرة وأحمد وفيق وصبرى فواز وهنا شيحة وسلوى محمد على وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والإعلامية بوسى شلبى، والفنانة الاستعراضية دينا، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج والمنتج شريف مندور، والمنتج هشام سليمان، والمنتجة خلود سعد، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وعدد كبير من النقاد منهم طارق الشناوى وماجدة موريس.

كما حضر حفل افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

ويقام حفل الافتتاح في مسرح مكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، وتقدم الحفل المذيعة آية الغريانى التى سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحى هشام عطوة، فيما يتولى عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

ويتضمن حفل الافتتاح تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة، ومنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما يقوم كذلك بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة فى العالم العربى بمنحها جائزة الريادة.

كما يكرم المهرجان في حفل افتتاحه النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار وخبيرة الأرشيف السينمائى منى البندارى.