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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. هل تقلّد ياسمين صبري جورجينا حبيبة رونالدو؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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