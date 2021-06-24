هل خرجت دلال عبدالعزيز من العناية المركزة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأخيرة أنباء عن خروج الفنانة دلال عبدالعزيز من غرفة العناية المركزة.

وبدوره، نفى الإعلامي رامي رضوان ما تردد بشأن خروج الفنانة دلال عبدالعزيز من الرعاية المركزة ونقلها إلى غرفة عادية بعد تحسّن حالتها الصحية.



ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن رضوان قوله إن كل ما نُشِر غير صحيح وعارٍ تماماً من الصحة.

وأكد أن حالة دلال عبدالعزيز ما زالت غير مستقرة وتتطلب وجودها داخل العناية المركزة.

ونُقِلت دلال عبدالعزيز إلى المستشفى في شهر رمضان الماضي إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

الإعلامي رامي رضوان هو زوج دنيا سمير غانم ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز ويقدم حالياً برنامج "مساء dmc" على قناة "دي إم سي".