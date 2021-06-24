شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ جارة القمر فيروز مع ابنتها ريما الرحبانى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المخرجة والكاتبة ريما الرحبانى، ابنة جارة القمر فيروز متابعيها عبر حسابها على موقع فيس بوك بصورة لهما معا، وذلك من خلال حسابها على موقع فيس بوك، حيث علقت على الصورة قائلة: "سيلفى والماضى خلفى".



فيروز مع ابنتها ريما

وانهالت التعليقات على الصورة التى نشرتها ريما، من جانب المتابعين ممن حرصوا على التغزل بهما، والدعاء للمطربة الكبيرة فيروز التى تعد أحد أهم المطربات ممن مررن بتاريخ الغناء العربى، واستطعن ترك بصمة كبيرة بفضل أغانيها خلال مشوار حافل بالإنجازات الكبيرة التى حققت لها جماهيرية واسعة بالعالم العربى.



فيروز وابنتها

وللمطربة الكبيرة فيروز تاريخ فنى ممتد وشامل، حيث استطاعت تقديم كل الألوان الفنية، حيث تعتبر بمثابة مدرسة فنية كبرى تضم أكثر من 800 أغنية، و3 أفلام.

ولا يقف التاريخ الفنى لـ فيروز عند هذا الحد وإنما يمتد إلى المسرحيات الموسيقية خاصة التى تمت كتابتها من الأخوين الرحبانى خصيصا لها، ووصلت إلى 15 مسرحية، فضلا عن تعاملها مع كبار الملحنين فى الوطن العربى مثل فيلمون وهبى، ومحمد عبد الوهاب، وإلياس الرحبانى، ومحمد محسن، وزكى ناصيف.