شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية فيلم ليوسف وهبى تسبب فى إعلان الحرب العالمية الثانية..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قديماً كانت الدعاية للأعمال الفنية تتبع أساليب تحمل الكثير من المبالغات أو تعتمد على حيل قد نراها اليوم ساذجة بعدما تقدمت وسائل الدعاية والإعلان عن الفنون.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1952 نشرت المجلة موضوعاً عن غرائب الدعاية للأعمال السينمائية والمسرحية، وتحدثت عن أساليب قديمة ونوادر حدثت بسبب الدعاية عن هذه الأعمال.

وكان من بين الوقائع الغريبة ما حث عام 1935 ، قبل وقوع الحرب العالمية الثانية ، وكانت وقتها العلاقات الدولية مشتعلة وتنذر بالحرب بعدما هاجمت إيطاليا الحبشة وتأزم الموقف العالمى، وفى هذه الأجواء نشرت جريدة اسمها المخبر على صفحتها الأولى وبالبنط العريض ما ورد إليها من تلغرفات فى الليل تقول أن الحرب قد أعلنت.

وصدرت جريدة المخبر تحمل عنوانها الرئيسى عبارة "بدأت الموقعة "، ونشرت تحته تفاصيل ما ورد إليها فى هذه التلغرافات.

وتهافت الناس على شراء جريدة المخبر ليعرفوا تفاصيل الحرب فى اهتمام ودهشة حتى وصلوا إلى أخر الصفحة فإذا بهم يفاجئون بأمر لم يخطر ببالهم.

حيث عرفوا أن جريدة المخبر نفسها كانت مجرد إعلان أصدرته سينما وهبى بمدينة رمسيس للدعاية لفيلم كان يعرض فيها فى هذا الوقت وهو فيلم " الموقعة" الذى قام ببطولته شارل بواييه.

وكان الذى فكر فى صدور الإعلان بهذه الصورة والطريقة المثيرة فى هذا التوقيت ليستغل الحالة الدولية المضطربة أحمد عسكر الذى اشتهر بابتكاراته الغريبة فى مجال الدعاية للأعمال الفنية وكان يعمل بفرقة رمسيس.

وهكذا أعلنت فرقة رمسيس الحرب العالمية الثانية قبل وقوعها.