شقيق ياسمين عبدالعزيز يرد على ابنة محمد حلاوة ورسالتها الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان وائل عبدالعزيز، على ليلى حلاوة ابنة رجل الأعمال محمد حلاوة بعد رسالتها وهجومها مؤخرًا على شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ونشر وائل، عدد من الصور، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "حق الرد على موضوع الأستاذة المحترمة بنت الناس المحترمين.. يا أستاذة ليلى ده عيد ميلاد سيف ابن أختي، وكان بعد طلاق ياسمين بمدة طويلة بحضور صحاب كتيرة وشهود على وجودك".

وتابع: "أنا بقى مش عارف هو حضرتك كنتي فرحانة في الصور معانا، عشان فرحتنا وبتحبينا زي ما كنتي طول عمرك بتقولي ولا لرجوع والدك اللي احنا خاطفينه منك الصراحة".

وأوضح: "لو ياسمين بتحاربك طوال الـ ١٧ سنة، جاية ليه بعد الطلاق تسانديها..انتي جوز حضرتك، يا ريت نراعي العشرة والسنين ونراعي إن الطرفين متجوزين حاليًا ونقفل على كدة لأن أنا اللي هرد مش هي خالص".

وأضاف: "هو أنا مش فاهم الحقيقة ليه كل الهجوم ده عليها، وهي لحد الآن مغلطتش في أي شخص بأي شيء.. شيء غريب فعلا..

عمومًا عفا الله عما سلف".

وكانت ليلى حلاوة، هاجمت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر خاصية ستوري حسابها على إنستجرام: "إوعي تدّعي حاجة مش فيكِ.. أنتِ عمركْ ما كنتِ كويسة مع حد.. أنت اللي خطفتِ بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته، وحاولتِ طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا، وحاربتينا وأذتينا كتير".

وأضافت: "الناس العادية مش عارفة حاجة، بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة.. يا ريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل.. أنتِ اللي قاطعانا عن إخوتنا من يوم ما اتولدوا، وكفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدام الناس كلها.. عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك".

جدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "اللي مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، خالد سرحان، أحمد عبدالله محمود، ومحمود عمرو ياسين.