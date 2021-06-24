ريما رحباني تكشف عن أحدث صورة لـ"جارة القمر" فيروز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت ريما رحباني، ابنة "جارة القمر" المطربة الكبيرة فيروز، عن صورة جديدة لوالدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

ظهرت فيروز في الصورة إلى جوار ابنتها، وكتبت الأخيرة في تعليق لها "سيلفي والماضي خلفي".

وانهالت تعليقات متابعي صفحة ريما، ومحبي الفنانة فيروز على الصورة، معبرة عن الحب الكبير الذي يشعر به الجمهور العربي تجاه فيروز، ومدى تقديرهم لفنها، وما قدمته من أعمال على مدار مسيرتها الفنية.

جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية فيروز نعت في يناير الماضي، الموسيقار الراحل إلياس الرحباني بعد وفاته من جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن عمر يناهز 83 عاما.

وشاركت فيروز، فيديو عبر صفحتها الرسمية يظهر الراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة".

وينتمي الراحل إلى عائلة الرحباني، وهو شقيق الراحلين منصور وعاصي الرحباني.