بالفيديو| أحدث ظهور لفيفي عبده: "رحت الساحل وبقالي سنة تعبانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحدثت الفنانة فيفي عبده لجمهورها عن طريق استخدام تطبيق سناب شات، وأعادت نشر مجموعة من الفيديوهات التي صورتها عبر موقع "إنستجرام".

وظهرت فيفي في الفيديوهات، قائلة "رحت الساحل، جاية اخد فيتامين د في الساحل الشمالي، على فكرة العين خدتها من الساحل الشمالي لحد النهاردة بس الحمد لله".

وتابعت "أنا مش بثق في أي شخص صدقوني، هحفظ كويس شوية الإنجليزي دول وارجع اقولهولكم تاني، مش في كل الناس بس في بعض الناس مش بثق فيهم، بحبكوا اوي، الإنجليزي صعب اوي بقالي سنة ونص ولا سنة عيانة".

وأضافت فيفي "يالا بقى هبتدي أتفاعل معاكم كل يوم هقعد معاكم نتسلى أشرب القهوة واتسلى معاكم عايزة أضحك بجد، أنا زعلانة فين التفاعل اللي كان موجود هو أنا سبت التفاعل لحد خده مني نسيتوني في السنة دي ولا إيه تفتكروا إن أنا اتنسي".

جدير بالذكر أن فيفي عبده عانت الفترة الماضية من أزمة صحية، تسببت في ابتعادها عن الوسط الفني، وعن الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي.