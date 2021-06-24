تامر حسني يوجه رسالة لأولاده بسبب "مش أنا": "آدم كان بيشخبط على السيناريو"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه الفنان تامر حسني، رسالة شكر لزوجته بسمة بوسيل، ردًا على تهنئتها له على فيلمه الجديد "مش أنا"، والذي طُرح أمس الأربعاء 23 يونيو في دور العرض السينمائي.

وكتب تامر في تعليقه على منشور لزوجته بموقع "انستجرام": "ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي مليون شكراً على كلامك، فرحان أوي ان الفيلم عجبك بالشكل دا عشان فعلاً بحب ذوقك، وعشان انتي اكتر واحدة عارفة انا تعبت قد ايه في تأليف الفيلم وتمثيله".

وتابع "وبشكرك انتي كمان لتحملك ودعمك ليا وبشكر تالية وأمايا عشان كانوا بيدعولي طول الوقت، وبشكر أستاذ آدم عشان كان دايماً مش حارمني من الشخبطة على السيناريو ربنا يخليكوا ليا".

كانت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، وجهت رسالة له بخصوص فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا".

ونشرت بوستر الفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك حبيبي.. أنا فخورة حقًا بك، وبكل الفريق الذي كان معك لصناعة هذا الفيلم الرائع".

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبد الرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي".