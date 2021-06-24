فيديو.. العثور على بقايا إنسان عمره أكثر من 130 ألف عام بمدينة الرملة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 24 - يونيو - 2021 10:53 مساءً

أعلن باحثون من جامعة تل أبيب والجامعة العبرية، اليوم الخميس، عن اكتشاف نوعًا جديدًا من الانسان القديم في أحد الموقع بمدينة الرملة.

وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن هذا الانسان عاش في المنطقة قبل 130 ألف عام.

ويعتقد الباحثون أن المجموعة البشرية القديمة هي المجموعة الأصلية التي نشأت منها معظم التجمعات البشرية في العصر البليستوسيني أو العصر الحديث الأقرب الأوسط.

وتم اكتشاف الحفرية البشرية بالقرب من منطقة التعدين في مصنع الأسمنت (نيشر)، أثناء التنقيب في الموقع على عمق حوالي ثمانية أمتار، كما تم الكشف عن العديد من عظام الحيوانات مثل الخيول والحمير والثيران البرية والأدوات الحجرية.