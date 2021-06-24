شكرا لقرائتكم خبر عن غياب دنيا سمير غانم عن تكريمها فى خامس دورات مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غابت النجمة دنيا سمير غانم، عن حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، حيث اعتذرت بسبب الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، ووفاة والدها النجم الكبير سمير غانم، وأكتفت بتصوير فيديو ستعرضه إدارة المهرجان فى حفل الافتتاح بعد قليل.

ووصل صباح اليوم إلى مطار أسوان، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد كبير من نجوم الفن، لحضور حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الخامسة، على أن تتوالى فعالياته حتى الثلاثاء المقبل 29 يونيو.

كما وصل إلى مطار أسوان، الفنانون إلهام شاهين وباسم سمرة وأحمد وفيق وصبرى فواز وهنا شيحة وسلوى محمد على وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والإعلامية بوسى شلبى، والراقصة دينا، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج والمنتج شريف مندور، والمنتج هشام سليمان، والمنتجة خلود سعد، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وعدد كبير من النقاد منهم طارق الشناوى وماجدة موريس.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة والتي تحمل اسم دورة النيل بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

ويقام حفل الافتتاح في مسرح مكشوف علي ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، ويقدم الحفل المذيعة أية الغريانى التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولي المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

ويتضمن حفل الافتتاح تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ويمنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما يقوم كذلك بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.

كما يكرم المهرجان في حفل افتتاحه النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار وخبيرة الأرشيف السينمائى منى البندارى.