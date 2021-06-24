للمرة الأولى سيرين عبد النور تنشر صورتها مع والدها… هل يشبهها؟

كتب امير فتحي في الخميس 24 يونيو 2021 08:57 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيدوهات “إنستجرام” صورة تجمعها بوالدها، وذلك بمناسبة عيد الأب وعلّقت على الصورة: ” ربي أطل في عمر رجل أفتخر دائماً بكونه أبي فهو سيظل حباً يحكيه دعائي دائماً… الله يخليلكم والدكم بصحة وعافية .. ويرحم كل من رحل وتكون نفسهم بالسماء “.

وتعد هذه المرة الأولى التي تنشر فيها سيرين صورة والدها على السوشيال ميديا، حيث لاقت الصورة إعجابًا وتفاعلاً كبيرًا من قبل متابعيها، كما احتفلت سيرين بيوم الأب مع زوجها “فريد رحمة” وإبنيهما من خلال تورته مكتوب عليها “سوبر بابا”، في أجواء عائلية

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من ناحية أخري، نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام كاشفة عن إطلالتها التي تستعد بها لتقديم شخصية ”شمس” في مسلسلها الجديد ”دور العمر”، فظهرت سيرين في الصورة بشعر أشقر طويل وحواجب بشعر داكن مما أضفى تغيرًا كبيرًا وواضحًا على ملامحها.. وكتبت في تعليقها: “الشمس شارقة والناس قاشعة”.

وطرحت سيرين عبد النور أخيراً البوستر الرسمي لعملها الجديد، المسلسل اللبناني ​”دور العمر” الذي تشارك بطولته الإعلامي والممثل اللبناني ​عادل كرم​ ونخبة من الممثلين، وهو من إخراج ​سعيد الماروق​، وسيناريو وحوار ​ناصر فقيه، وتدور قصة المسلسل في سياق قصص اجتماعية رومانسية تربط أبطال العمل ببعضهم، ويعتمد في أحداثه على الإثارة والتشويق.

وتداول روّاد مواقع التواصل مقطع فيديو لاقي تداولًا كبيرًا، من كواليس التصوير وظهرت فيه الفنانة اللبنانية وهي تتدرب وتمارس رياضة “الملاكمة” بمساعدة ناصر نفسه.

حيث ظهرت سيرين عبد النور بالشعر الاشقر الطويل، وبدا واضحاً أنها لا تجيد ممارسة الملاكمة وسط نوبات من الضحك بينها وبين الكاتب، وقالت بعفوية: “طيب علموني”… وبدوره، علّق الأخير على المقطع ممازحاً: “كانت ورّمتلي عيني بس تنزل سيرين عا الحلبة زيحوا من دربها”.

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