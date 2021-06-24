حقيقة الحالة الصحية لعادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسببت الصورة المزيفة التي انتشرت للفنان الكبير عادل إمام وهو بلحية بيضاء في الكثير من الجدل حول حالته الصحية.

وترددت شائعات بان الزعيم يعاني صحيا خلال الفترة الاخيرة وانه لم يعد قادرا على الاستمرار في التمثيل.

وزاد من حدة تلك الشائعات غياب عادل عن تقديم اي أعمال جديدة خلال العامين الماضيين خاصة وان اخر أعماله كان مسلسل فلانتينو قبل عامين.

وأفادت بعض المصادر أن الزعيم بخير وحالته الصحية جيدة وطبيعية ولا صحة لما يتردد.

كما علمت لها ان غياب الزعيم العامين الماضيين ليس له سبب سوى بحثه عن عمل فني جديد يليق باسمه وتاريخه الطويل وثقة جمهوره به.