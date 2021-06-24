أحمد السقا لمحمد صلاح: “كده هندخل على شغل بعض”.. فلِمَ قال ذلك؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر لكرة القدم، الجميع بلوك جديد، إذ أطل على متابعيه باللحية الشقراء.

ويبدو أن “لوك” صلاح يشبه كثيراً إطلالة الفنان المصري أحمد السقا، التي اعتمدها أثناء تجسيده شخصية أدهم في فيلم “هروب اضطراري”، الذي عرض عام 2017، حيث ظهر السقا بنفس اللحية الشقراء.

ولم يمر “لوك” صلاح على السقا دون أن يعلق عليه، فترك له تعليقاً، كتب فيه: “كدا هندخل على شغل بعض”، وأرفق التعليق بإيموجي ضاحك.

ولاقى “لوك” صلاح إعجاب العديد من متابعيه الذين أبدوا إعجابهم بلون لحيته، واعتبر البعض أنها غيرت ملامحه بشكل كبير، وكذلك أبدى العديد من الفنانين إعجابهم باللوك، أبرزهم الفنانة رانيا يوسف التي تركت له تعليقاً عبارة عن قلوب، وكذلك الفنانة منى ممدوح، والممثل محمود حجازي، وغيرهم.

وكان محمد صلاح قد احتفل بعيد ميلاده الـ29 في أحد المطاعم بإمارة دبي، وذلك أثناء قضاء إجازته في دبي، بعد أن أنهى إجازته في القاهرة رفقة زوجته وعائلته، كما تصدر “السوشيال ميديا”، في الآونة الأخيرة، بعد نشر عدد من الفنانين والمشاهير صوراً لهم معه، أبرزهم نيللي كريم، وديانا هشام.

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن منح أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي، وذلك في دورته الخامسة 2021، وأكدت إدارة المهرجان أن تلك الجائزة تعد اعترافاً بمسيرة السقا السينمائية، التي وصفتها بالاستثنائية، فضلاً عن مساهمته في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.وقال أحمد السقا إنه لشرف عظيم أن يتم تكريمه بجائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، وعقب السقا بأنه وبينما يسترجع مسيرته يتذكر جميع عظماء صناعة السينما الذين أثروا في مسيرته المهنية وعلموه وألهموه.

وكذلك علق الفنان الشاب ياسين السقا على اختيار والده للحصول على تلك الجائزة، حيث نشر صورة جمعتهما عبر حسابه على “إنستغرام”، ووجه له تهنئة خاصة، وكلمات الثناء والفخر به، بينما ترك أحمد السقا تعليقاً على منشور ابنه، من خلال إيموجي “قلب”.