ديانا كرزون تكشف عن اسم طفلتها.. شاهدوا صورتها الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المغنية الأردنية، ديانا كرزون، عن اسم طفلتها التي أنجبتها قبل يومين من زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري، بعد زواج استمر أقل من عام، حيث أطلقت على ابنتها اسم “سلمى”.

ونشرت كرزون، عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، صورة جمعت زوجها، وهو يحمل الطفلة، ويقترب لتقبيلها، لتوجه الشكر للجميع على المشاعر الطيبة التي غمروها بها.

ووجهت كرزون الشكر للطبيب الذي ساعدها على إنجاب طفلتها، وكذلك المستشفى الذي وضعت به مولودتها، وأيضاً بنك الخلايا الجذعية، الذي قام بتخزين خلايا الطفلة.

وكتبت قائلة: “شكراً للجميع على كلامكم الطيب، ومشاعركم النبيلة التي غمرتونا فيها، وكنتم جزء من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى (سلمى)”.

وتابعت الفنانة الاردنية تقول: “واسمحولي أشكر الدكتور عمر العمري، هذا الإنسان الرائع، ومستشفى فرح المرأة والطفل على الاستقبال والاهتمام الرائع والكادر الطبي الفخم وهذا الصرح الطبي بكل تفاصيله”.

وعقبت ديانا كرزون، تقول: “وبنك الخلايا الجذعية على تخزينهم الخلايا الجذعية لطفلتنا”.

وكانت قد رزقت ديانا كرزون بطفلتها الأولى، من زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري، وذلك بعد مرور أقل من عام على زواجهما، الذي تم منتصف سبتمبر من العام الماضي.

وأعلن العمري عن قدوم طفلته الأولى، من خلال صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، معرباً عن فرحته، وحمد الله على سلامة زوجته.

وكتب قائلاً: “الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، ألف الحمد لله على سلامة زوجتي الغالية”.

واختتم منشوره برسالة تمنى فيها أن يكون سنداً وأماناً لعائلته، فكتب: “ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان”.

من جانبها، أعادت ديانا كرزون منشور زوجها معاذ العمري، من خلال خاصية “ستوري”، عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وذلك للتعبير عن سعادتها.

ودخلت ديانا كرزون ومعاذ العمري القفص الذهبي، في 14 سبتمبر من العام الماضي، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها في “إنستغرام”، من خلال نشر صورة جمعتهما معاً.